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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات زيرو في السوق المصري تبدأ من نص مليون جنيه .. صور

5 سيارات زيرو في
5 سيارات زيرو في السوق المصري

يضم السوق المصري عدد من السيارات القوية والمختلفة، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية وبلد المنشأ، أومن ناحية التصميم الهيكيلي، مثل طرازات السيدان والرياضية متعددة الاستخدام، والهاتشباك، او من ناحية اخرى تتعلق بالقدرات الفنية والتجهيزات، وعنصر السعر.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات زيرو في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 510 الف جنيه.

5 سيارات زيرو في السوق المصري

1 – نيسان صني 

 

نبدأ بالسيارة نيسان صني موديل 2024، والتي تقدم بسعر رسمي يبدأ من 510.400 جنيه للفئة الاولى مانيوال، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية أوتوماتيك نحو 541.500 جنيه، و562 الف للفئة الثالثة، و576 الف جنيه للفئة الرابعة، وتعمل السيارة بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 108 حصانا، و 134 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

5 سيارات زيرو في السوق المصري

2 – ميتسوبيشي ميراج

 

يبلغ سعر السيارة ميتسوبيشي ميراج 2023 الرسمي نحو 565 الف جنيه، وتقدم محليًا عبر فئة واحدة، مع محرك 1200 سي سي، بقوة 76 حصانا، و100 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT دفع أمامي، بالاضافة إلى وجودوسائد هوائية أمامية، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، ونظام صوتي ترفيهي.

5 سيارات زيرو في السوق المصري

3 – اوبل كورسا

 

تتراوح اسعار السيارة اوبل كورسا بين 899.990 الف و 979.990 جنيه لموديلات 2024، وتضم السيارة محرك تيربو 1200 سي سي، بقوة 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، مع سرعة قصوى تصل لـ 207مم/ساعة.

5 سيارات زيرو في السوق المصري

4 – جيلي GX PRO 3

 

تأتي السيارة جيلي GX PRO 3 من خلال فئة واحدة وبسعر رسمي 669.900 لموديلات 2024، وتستمد السيارة قوتها من محرك 1500 سي سي، بقوة 103 حصان، و140 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي "دفع أمامي".

5 سيارات زيرو في السوق المصري

5 – رينو ستب واي

 

يبلغ سعر السيارة الرسمي نحو 635 الف و 645 الف جنيه، وتتمتع السيارة بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن يضخ 110 حصان، و148 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.3 ثانية.

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