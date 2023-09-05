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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالاسعار.. 5 سيارات SUV رياضية الأكثر مبيعًا في 2023 |صور

5 سيارات رياضية SUV
5 سيارات رياضية SUV الاكثر مبيعًا في السوق المصري

كشف تقرير "الأميك" مجلس معلومات سوق السيارات المصري، عن اكثر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام مبيعًا في السوق المصري، وذلك خلال العام الجاري 2023 تحديدًا في الـ 7 شهورالاولى.

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ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية SUV الاكثر مبيعًا في السوق المصري في الـ7 شهور الأولى من عام 2023.

5 سيارات رياضية SUV الاكثر مبيعًا في السوق المصري 

شيري تيجو 3

جاءت السيارة شيري تيجو 3 في المرتبة الاولى من مبيعات السيارات الرياضية SUV، بعدد 1632 سيارة وبحصة سوقية تقريبية بلغت 20%.

وتأتي السيارة بسعر رسمي يبلغ 625 الف جنيه لموديل 2024، وتقدم السيارة محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع محرك 4 سلندر، بقوة 125 حصان، و160 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

5 سيارات رياضية SUV الاكثر مبيعًا في السوق المصري 

 شيري تيجو 7

وحصلت السيارة شيري تيجو 7 على المرتبة الثانية بعدد 1442 سيارة وحصة سوقية تقريبية بلغت 17%، وتأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 حصانا، و210 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180كم/ساعة، وناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات,

ويبلغ سعر السيارة نحو 720 الف حتى 780 الف جنيه لموديلات 2023.

5 سيارات رياضية SUV الاكثر مبيعًا في السوق المصري 

السيارة كيا سبورتاج

تأتي السيارة كيا سبورتاج في المركز الثالث بعدد 1287 سيارة وحصة 15.5%، وتتراوح اسعار السيارة الرسمية في مصر بين مليون 489.900 جنيه ومليون 849.900 جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 180 حصان، و265 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

5 سيارات رياضية SUV الاكثر مبيعًا في السوق المصري 

السيارة سوبارو XV

وقدرت مبيعات السيارة سوبارو XV بعدد 732 سيارة وحصة بلغت 9%، وتأتي السيارة عبر 3 فئات بسعر رسمي يتراوح بين مليون 99 الف ومليون 299 الف جنيه.

وتستمد السيارة قوتها من محرك 114 حصان، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك من 5 نقلات، مع تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13.9 ثانية. 

5 سيارات رياضية SUV الاكثر مبيعًا في السوق المصري 

السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس

وجاءت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس في المرتبة الخامسة بعدد 448 سيارة وحصة 5%، ويبلغ سعر السيارة الرسمي في مصر بقيمة تتراوح بين مليون 120 الف ومليون 315 الف جنيه.

وتستخدم السيارة محرك 4 سلندر، 1500 سي سي، بقوة 150 حصان، و250 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك ثماني السرعات.

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