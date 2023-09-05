بالاسعار.. 5 سيارات SUV رياضية الأكثر مبيعًا في 2023 |صور

كشف تقرير "الأميك" مجلس معلومات سوق السيارات المصري، عن اكثر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام مبيعًا في السوق المصري، وذلك خلال العام الجاري 2023 تحديدًا في الـ 7 شهورالاولى.

ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية SUV الاكثر مبيعًا في السوق المصري في الـ7 شهور الأولى من عام 2023.

5 سيارات رياضية SUV الاكثر مبيعًا في السوق المصري

شيري تيجو 3

جاءت السيارة شيري تيجو 3 في المرتبة الاولى من مبيعات السيارات الرياضية SUV، بعدد 1632 سيارة وبحصة سوقية تقريبية بلغت 20%.

وتأتي السيارة بسعر رسمي يبلغ 625 الف جنيه لموديل 2024، وتقدم السيارة محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع محرك 4 سلندر، بقوة 125 حصان، و160 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

5 سيارات رياضية SUV الاكثر مبيعًا في السوق المصري

شيري تيجو 7

وحصلت السيارة شيري تيجو 7 على المرتبة الثانية بعدد 1442 سيارة وحصة سوقية تقريبية بلغت 17%، وتأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 حصانا، و210 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180كم/ساعة، وناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات,

ويبلغ سعر السيارة نحو 720 الف حتى 780 الف جنيه لموديلات 2023.

5 سيارات رياضية SUV الاكثر مبيعًا في السوق المصري

السيارة كيا سبورتاج

تأتي السيارة كيا سبورتاج في المركز الثالث بعدد 1287 سيارة وحصة 15.5%، وتتراوح اسعار السيارة الرسمية في مصر بين مليون 489.900 جنيه ومليون 849.900 جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 180 حصان، و265 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

5 سيارات رياضية SUV الاكثر مبيعًا في السوق المصري

السيارة سوبارو XV

وقدرت مبيعات السيارة سوبارو XV بعدد 732 سيارة وحصة بلغت 9%، وتأتي السيارة عبر 3 فئات بسعر رسمي يتراوح بين مليون 99 الف ومليون 299 الف جنيه.

وتستمد السيارة قوتها من محرك 114 حصان، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك من 5 نقلات، مع تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13.9 ثانية.

5 سيارات رياضية SUV الاكثر مبيعًا في السوق المصري

السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس

وجاءت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس في المرتبة الخامسة بعدد 448 سيارة وحصة 5%، ويبلغ سعر السيارة الرسمي في مصر بقيمة تتراوح بين مليون 120 الف ومليون 315 الف جنيه.

وتستخدم السيارة محرك 4 سلندر، 1500 سي سي، بقوة 150 حصان، و250 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك ثماني السرعات.