انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أكدت الإعلامية نهاد سمير، أن أسعار الذهب شهد اليوم انخفاضات كبيرة عن الفترة الماضية.

قدمت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 5-9-2023، بعد الانخفاضات الجديدة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء:



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل2526 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2195 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1894 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17640 جنيها.