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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة في أسعار الذهب  اليوم| اعرف عيار 21 سجل كام

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تواصل  أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الانخفاض المتتالي حيث شهد المعدن الأصفر حالة تراجع حادة على مدار الساعات القليلة الماضية إلي أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2,205 جنيها بعد أن تخطي سعره خلال الفترة الماضية 2800 جنيها ليفقد بذلك 600 جنيه.

أسعار الذهب الثلاثاء

وتسجل متوسط  أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية انخفاض على مستوي جميع الأعيرة فقد وصل عيار 24 إلي 2,205 جنيها للجرام.

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500 جنيه| تراجع جديد في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

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بعد التراجع 15 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر

وجاءت أسعار الذهب اليوم كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,509 شراء 2,520
عيار 22 بيع 2,300 شراء 2,310
عيار 21 بيع 2,195 شراء 2,205
عيار 18 بيع 1,881 شراء 1,890
عيار 14 بيع 1,463 شراء 1,470
عيار 12 بيع 1,254 شراء 1,260
الاونصة بيع 78,017 شراء 78,372
الجنيه الذهب بيع 17,560 شراء 17,640
الكيلو بيع 2,508,571 شراء 2,520,000

أهمية أسعار الذهب

وتمثل  أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هامة بالنسبة للمقبلين على الزواج بهدف تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

كما تعد  أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة عند المستثمرين والذي يرغبون فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي اتجهت أسعار الذهب نحو الانخفاض الطفيف وسط تداولات هزيلة ، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار، حيث هبطت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند التسوية 0.1% إلى 1965.70 دولار للأوقية.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1939.61 دولار للأوقيةبعد أن صعد إلى أعلى مستوى في شهر عند 1952.79 دولار يوم الجمعة.

وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.11% إلى 104.072 نقطة.

وانكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن “إس آند بي جلوبال”، وذلك للشهر العاشر على التوالي، بعد فترة نمو استمرت 28 شهرًا.

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نزل سعره .. أفضل وقت لشراء الذهب اليوم

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10 جنيهات.. تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية وعيار 21 يسجل 2210


وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي المعدل موسميًا إلى 47.9 نقطة خلال أغسطس من 49 نقطة في يوليو، لكنه جاء أفضل من القراءة الأولية البالغة 47 نقطة، ليستمر قطاع التصنيع في الانكماش كل شهر، منذ نوفمبر 2022، باستثناء استقراره في أبريل.

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