نزل سعره .. أفضل وقت لشراء الذهب اليوم

يحمل مساء اليوم بشرى سارة للمتابعين لأسعار الذهب حيث شهدت انخفاضا ملحوظا مقارنة بتعاملات الصباح فقد انخفض سعر الذهب اليوم الاثنين بمحلات الصاغة، ليهبط سعر الذهب عيار 21 وسعر الذهب عيار 18 بنحو 5 جنيهات، وعالميًا تراجع سعر الذهب اليوم بالدولار في آخر تحديث له.



ولارتباط ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب بمؤشر الدولار؛ فإن الذهب يرتبط بعلاقة عكسية مع عوائد السندات الأمريكية، وذلك بسبب أن الذهب لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات التي تقدم عائد يتزايد مع ارتفاع الفائدة الأمريكية، بينما يتأثر الذهب أيضاً بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.

وفيما يلي قائمة أسعار الذهب مساء اليوم:

عيار 24 يسجل 2532 جنيها.

عيار 21 يسجل 2215 جنيها.

عيار 18 يسجل 1899 جنيها.

الجنيه الذهب 17720 جنيها.