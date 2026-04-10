جمعة مشهور: خالد عوض تلقى عرضا كبيرا في يناير ورفضنا رحيله

عبر جمعة مشهور المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن فرحته بعد الفوز ضد البنك الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال جمعة مشهور في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور: "الفوز على البنك الأهلي اليوم هام جدا في مرحلة الهبوط، هذه المرحلة صعبة وكل الفرق قريبة من بعضها والهبوط لن يحسم إلا بنهاية المباريات".

وأضاف مدرب طلائع الجيش: "نسعى بكل قوة لحصد أكبر عدد من النقاط وإذا لم نفوز نكتفي على الأقل بالتعادل ولم نبرم صفقات قوية في الشتاء ونتعاقد مع احتياجتنا فقط".

وأردف: "اللاعبين المتواجدين حاليا فريق مزيج رائع بين عنصر الخبرة والشباب ونحقق نتائج إيجابية".

واختتم حديثه قائلًا: "خالد عوض يقدم موسم رائع وتلقى عرضا كبيرا في الشتاء ولكن استمر بسبب احتياجنا له، عقد خالد عوض مستمر مع الفريق واللاعب مركز بشكل كبير حتى نهاية الموسم".