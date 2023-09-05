معلنا عن خبر سار للمواطنين.. تصريحات وزير الصحة خلال المؤتمر العالمي للسكان والتنمية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عدة تصريحات، خلال كلمته اليوم في المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جاءت كالتالي:

تغطية علاجية شاملة | وزير الصحة يعلن خبرًا سارًا للمصريين

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن الدولة أطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل، في 6 محافظات، وهي بور سعيد والأقصر، الإسماعيلية، وبشكل تجريبي أسوان وجنوب سيناء والسويس.

وكشف أن الدولة تستعد لـ المرحلة الثانية لـ المنظومة، وأنه خلال بدء التجربة التي اطلقها الرئيس السيسي، فهناك ملايين المواطنين استفادوا.

ولفت إلي أن هذه المبادرة تستعد للعمل على مدار 10 سنوات، وأنه بحلول 2032، سيكون هناك تغطية صحية شاملة.

وأشار إلي أن الدولة تولي اهتمام كبير بصحة المواطنين، وأن وزير المالية محمد معيط وضع النظام المالي الصحيح لها.

هتدفع | طلب مهم من وزير الصحة لـ المالية| والسيسي يحسم الأمر

طالب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وزير المالية محمد معيط، بأن يتم اعتبار الخدمات الخاصة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ضمن الخدمات المعترف بها ضمن التأمين الصحي.

وكشف أنه تحدث مع وزير المالية عن هذا الأمر، وأنه في حالة ضم ذلك سيكون لها تأثير إيجابي".

وتدخل الرئيس السيسي قائلا :" انت هتدفع يا وزير المالية،.. مفيش ودخل في حالة ضحك شديد على الهواء".

وزير الصحة يتحدث عن معدل الإعالة وخطورته

تحدث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن معدل الإعالة، قائلا: معدل الإعالة يعني أن كل مواطن مصري يعيل ويهتم بـ 61 مواطن، من بينهم 55% صغار و8% كبار.

وأضاف أن معدل الإعالة مرتفع، ونتمنى أن يحدث انخفاض في هذا المعدل، خلال السنوات القادمة، لكونه يؤثر بالسلب على دخل المواطن، مشددا على أن معدل الإعالة انخفض في العديد من الدول العالمية.

واسترسل: نتمنى أن تكون الفئة العمرية في مرحلة الإنتاج والعمل هي الأكبر، ولكن دون وجود بطالة، مؤكدا على أن تقليل معدلات الإنجاب سيساهم كثيرا في تطوير الاقتصاد والدخل القومي.

وزير الصحة: هناك دول تضم مليارات المواطنين حولتهم إلى قدرة إنتاجية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن هناك دول تضم مليارات من المواطنين مثل الصين و الهند، استطاعت تحويل هذه لقدرة إلى قدرة اقتصادية إنتاجية عالمية بعد نجاح البرنامج السكاني.

وأشار إلى أن الوضع السكاني في مصر وصل إلى 105 ملايين نسمة، و 10 ملايين نسمة تستضيفهم مصر و يتمتعوا بكافة الحقوق من تعليم صحة و خدمات مثل المواطنين المصريين.

وزير الصحة: نتوقع طفرة سكانية أخرى بعد عشر سنوات إذا لم ننتبه لهذا الأمر

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان: “لابد من هبوط معدلات الوفيات والإنجاب، وهذا يحدث في فترة تتراوح من 15 إلى 20 عاما وتحتاج إلى وقت، ولدينا ما يقرب من 25 مليون طفل في سن العشر سنوات، وبالتالي نتوقع طفرة سكانية أخري بعد عشر سنوات إذا لم ننبته ونعمل على الاهتمام بتلك القضية”

وأضاف بحضور الرئيس السيسي: “لحل المشكلة السكانية، لابد من وجود استراتيجيات وخفض معدلات التسرب من التعليم، ووضع التشريعات الخاصة بعمالة الصغار وزيادة معدلات مشاركة الإناث وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، حتي نستطيع أن نجني الثمار الديموغرافي وخلق فرص عمل منتجة حتي تضيف إلى الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والشمول المالي وريادة المشاريع”.

10 آلاف مولود كل يومين.. وزير الصحة يوجه رسالة هامة للمواطنين

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن الدولة بها زيادة في عدد السكان بشكل يومي، متابعا:" عندنا في اليوم 5.6 آلاف مولود".

وكشف أن كل دقيقة ننجب 4 مولود، وفي الساعة ننجب 237 مولود، وفي اليومين لدينا 10 ألاف مولود جديد.

ولفت إلي أن الـ 10000 مولود في اليومين يحتاجون فصولا دراسية، ومستشفيات، وفرص عمل وأشياء كثيرة تتحملها الدولة.

وزير الصحة يكشف بالأرقام: كل جنيه ينفق على تنظيم الأسرة يوفر 151

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن معدلات النمو الاقتصادي في مصر تحسنت، ولكن بسبب الزيادة السكانية نعاني من مشكلات.

وكشف أن تنظيم الأسرة هو أكبر مشروع استثماري سيحقق مكاسب كبيرة للدولة.

ولفت إلي أن كل جنيه تنفقه الدولة، على تنظيم الأسرة يوفر 151 جنيها، منهم 74 في التعليم، 32 صحة، 28 المرافق، و الغذاء و المياه.

وزير الصحة: زيادة عدد السكان عبء على الاقتصاد القومي ورفاهية المواطن

استعرض خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مشكلة الزيادة السكانية، خلال كلمته بالمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية.

وقال خالد عبد الغفار، إن عدد المصريين وصل إلى 105 مليون مواطن بالإضافة إلى 10 مليون ضيف، متابعا: التغيير الحقيقي الديمغرافي الذي حدث خلال عام 1950، تسبب في إحداث خلل في التوزان مابين السكان والموارد والخدمات.

وأضاف: زيادة عدد السكان يشكل عبء على الاقتصاد القومي والتنمية وخطتها، مشددا على أن زيادة السكان تمثل تحدي كبير لرفاهية المواطن والخصائص السكانية.

وزير الصحة: معدلات الإنجاب هبطت من 6 إلى 3 أطفال لكل سيدة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن قضية السكان في مصر ليست قضية اليوم، و لكنها تعود إلى 6 عقود ماضية، مضيفاً أن البرنامج السكاني في مصر بدأ منذ 1962.

وأضاف أن المادة 41 في الدستور المصري، أكدت التزام الدولة المصرية بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني و المواد المتاحة و تعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية.

وأشار خالد عبد الغفار إلى أن الدولة المصرية حصلت على نجاحات عندما بدأت في خفض معدلات الإنجاب، والتي تعني عدد الأطفال في عمر السيدات من 15 _49 عاماً، كام في 1961 يعادل 6.8 أطفال، وانتظم الهبوط في معدلات الإنجاب حتى وصل إلى 3 أطفال لكل سيدة في عمر الإنجاب.



مقدما الحل.. وزير الصحة: مشكلة الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر فى مصر

قدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لتشريفه ورعايته للمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، معقبا: “نناقش من خلاله مع دول العالم بعض القضايا ذات الأهمية القصوى، وهي القضية السكانية”.

وقال : “يأتي تنظيم هذا المؤتمر بعد 29 عاما من تنظيم المؤتمر الدولي للسكان لاستعراض مستجدات القضية السكانية دوليا”.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن مشكلة الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر فى مصر وتعرقل جهود التنمية والنمو الاقتصادي، ما يؤثر على مستوى الخدمات ومستوى معيشتهم، لافتا إلى أن السبب هو عدم وجود توازن بين النمو الإقتصادي والسكاني.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الصحة والتعليم، سيساهم فى خفض معدلات الإنجاب وتباطؤ النمو السكاني، وذلك من خلال تعزيز فرص العمل، متابعا: “ويظل التحدي الأعظم هو مدى قدرة الفرد على الإسهام بالإيجاب فى خدمة المجتمع”.

