وزير الصحة: زيادة عدد السكان عبء على الاقتصاد القومي ورفاهية المواطن

استعرض خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مشكلة الزيادة السكانية، خلال كلمته بالمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية.

وقال خالد عبد الغفار، إن عدد المصريين وصل إلى 105 مليون مواطن بالإضافة إلى 10 مليون ضيف، متابعا: التغيير الحقيقي الديمغرافي الذي حدث خلال عام 1950، تسبب في إحداث خلل في التوزان مابين السكان والموارد والخدمات.

وأضاف: زيادة عدد السكان يشكل عبء على الاقتصاد القومي والتنمية وخطتها، مشددا على أن زيادة السكان تمثل تحدي كبير لرفاهية المواطن والخصائص السكانية.

واستعرض خريطة جملة الاستخدامات والموادر بالموزانة العامة، بداية من عام 1900 حتى عام 2023، مؤكدا على أن هناك نمو اقتصادي تحسن، ولكنه لا يوازي النمو السكاني.





