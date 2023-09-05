وزير الصحة والسكان: نستقبل 5683 مولودا جديدا يوميا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان: “ أن مصر مرشحة فى العشر سنوات المقبلة طبقا للتركيبة السكانية الحالية أن تزداد 17 مليون شخص

وأضاف وزير الصحة والسكان، خلال كلمته اليوم بالمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس السيسي، أن الفائض فى الإدخار من الناتج القومي المحلي سيعود على رفاهية المواطن، وسيعود على تحسين الخصائص السكانية، موضحا أن هذا أدي إلى زيادة فى المزايا الإجتماعية من الدعم والمنح التي قدمتها الدولة.

وتابع وزير الصحة والسكان، أن أعداد المواليد اليومية 5683 مولودا فى اليوم الواحد، معقبا: “نزيد 4 مولود كل دقيقة، بواقع مولود كل 15 ثانية”.