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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقدما الحل.. وزير الصحة: مشكلة الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر فى مصر

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان

قدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لتشريفه ورعايته للمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، معقبا: “نناقش من خلاله مع دول العالم بعض القضايا ذات الأهمية القصوى، وهي القضية السكانية”.

وقال وزير الصحة والسكان، خلال كلمته اليوم بالمؤتمر، بحضور الرئيس السيسي: “يأتي تنظيم هذا المؤتمر بعد 29 عاما من تنظيم المؤتمر الدولي للسكان لاستعراض مستجدات القضية السكانية دوليا”.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن مشكلة الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر فى مصر وتعرقل جهود التنمية والنمو الاقتصادي، ما يؤثر على مستوى الخدمات ومستوى معيشتهم، لافتا إلى أن السبب هو عدم وجود توازن بين النمو الإقتصادي والسكاني.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الصحة والتعليم، سيساهم فى خفض معدلات الإنجاب وتباطؤ النمو السكاني، وذلك من خلال تعزيز فرص العمل، متابعا: “ويظل التحدي الأعظم هو مدى قدرة الفرد على الإسهام بالإيجاب فى خدمة المجتمع”.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان العاصمة الادارية القضية السكانية جهود التنمية

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