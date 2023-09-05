وزير الصحة: هناك دول تضم مليارات المواطنين حولتهم إلى قدرة إنتاجية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن هناك دول تضم مليارات من المواطنين مثل الصين و الهند، استطاعت تحويل هذه لقدرة إلى قدرة اقتصادية إنتاجية عالمية بعد نجاح البرنامج السكاني.

الصحة: على الدولة أن توجه الأسر على أهمية إنشاء أسرة سعيدة أصحاء



وأضاف عبدالغفار خلال كلمته في انطلاق المؤتمر العالي للسكان و الصحة و التنمية 2023، أن الوضع السكاني في مصر وصل إلى 105 ملايين نسمة، و 10 ملايين نسمة تستضيفهم مصر و يتمتعوا بكافة الحقوق من تعليم صحة و خدمات مثل المواطنين المصريين.

وأشار وزير الصحة و السكان، إلى أن الدولة لا تتدخل في عدد الأفراد، متابعاً: "إحنا لا نتدخل في عدد الأطفال ، هذه حرية و الدولة لا تملك التدخل في حرية الأفراد، و لكن على الدولة أن توجه الأسر على أهمية إنشاء أسرة سعيدة أصحاء ، تستطيع أن تكون إضافة للمجتمع".