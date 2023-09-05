وزير الصحة يتحدث عن معدل الإعالة وخطورته

تحدث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن معدل الإعالة، قائلا: معدل الإعالة يعني أن كل مواطن مصري يعيل ويهتم بـ 61 مواطن، من بينهم 55% صغار و8% كبار.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية معدل الإعالة مرتفع، ونتمنى أن يحدث انخفاض في هذا المعدل، خلال السنوات القادمة، لكونه يؤثر بالسلب على دخل المواطن، مشددا على أن معدل الإعالة انخفض في العديد من الدول العالمية.

واسترسل: نتمنى أن تكون الفئة العمرية في مرحلة الإنتاج والعمل هي الأكبر، ولكن دون وجود بطالة، مؤكدا على أن تقليل معدلات الإنجاب سيساهم كثيرا في تطوير الاقتصاد والدخل القومي.

وأوضح أن هناك حقوق للطفل وللأم وللأسرة المصرية، ولذلك أطلقنا مبادرات صحية، تستهدف رفع الوعي بالإنجاب وتأجيله في العام الأول من الزواج.