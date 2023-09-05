وزير الصحة: نتوقع طفرة سكانية أخرى بعد عشر سنوات إذا لم ننتبه لهذا الأمر

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان: “لابد من هبوط معدلات الوفيات والإنجاب، وهذا يحدث في فترة تتراوح من 15 إلى 20 عاما وتحتاج إلى وقت، ولدينا ما يقرب من 25 مليون طفل في سن العشر سنوات، وبالتالي نتوقع طفرة سكانية أخري بعد عشر سنوات إذا لم ننبته ونعمل على الاهتمام بتلك القضية”

وأضاف وزير الصحة والسكان، خلال كلمته اليوم بالمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس السيسي: “لحل المشكلة السكانية، لابد من وجود استراتيجيات وخفض معدلات التسرب من التعليم، ووضع التشريعات الخاصة بعمالة الصغار وزيادة معدلات مشاركة الإناث وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، حتي نستطيع أن نجني الثمار الديموغرافي وخلق فرص عمل منتجة حتي تضيف إلى الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والشمول المالي وريادة المشاريع”.

وتابع وزير الصحة والسكان، أن هناك أسر تريد تنظيم الحمل ولكن لا تجد المشورة الإنجابية التي تعتمد عليها، وهناك طفل لم يكن مرغوب به واحد من كل خمسة أطفال، معقبا: "نستطيع أن ينخفض معدل الإنجاب إلى 2.1 % إذا عملنا على حل مشكلة الأطفال غير المخطط لهم، وهذا يمكن أن يحدث بشكل سريع”.