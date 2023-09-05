معلمة تتخلص من حياتها بكوريا الجنوبية بسبب مضايقات أولياء الأمور..فيديو

عرضت قناة “العربية”، تقرير فيديو بعنوان "معلمة أنهت حياتها.. تظاهرات في كوريا الجنوبية ضد مضايقات أولياء الأمور".

وظهر في التقرير أن هناك عددا كبيرا من المعلمين خرجوا في تظاهرات بكوريا الجنوبية، وذلك لغضبهم بعد قيام معلمة بـ إنهاء حياتها.

وكشف التقرير عن أن السبب في تخلص المعلمة من حياتها جاء بسبب أولياء الأمور، وأن هناك عدوانية من أولياء الأمر ضد المعلمين.

ونوهت القناة بأن هناك قوانين توقف المعلم بشكل فوري، عن العمل، في حالة توجيه له أي اتهام دون أي دليل، وأن السلطات في كوريا بدأت التحقيق في واقعة وفاة المعلمة، و العمل على تعديل القانون.