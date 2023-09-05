تجاوز التوقعات.. تسارع معدل التضخم في كوريا الجنوبية

تسارع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية إلى 3.4% في أغسطس، في حين كان المعدل على أساس شهري هو الأسرع منذ أوائل عام 2017، الأمر الذي من شأنه أن يبقي صناع السياسات في حالة تأهب لأي ارتفاع مستمر في الأسعار.

وأبقى بنك كوريا المركزي (BOK)، أسعار الفائدة ثابتة- الشهر الماضي- للاجتماع الخامس على التوالي، حيث واصل إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار وسط مخاطر النمو المتزايدة.

وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع على أساس شهري واحدا بالمئة في أغسطس بعد أن زاد 0.1 بالمئة في الشهر السابق، متجاوزا متوسط ​​توقعات الاقتصاديين لارتفاع 0.3 بالمئة في مسح أجرته رويترز.

تسارع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية إلى 3.4% في أغسطس، في حين كان المعدل على أساس شهري هو الأسرع منذ أوائل عام 2017، الأمر الذي من شأنه أن يبقي صناع السياسات في حالة تأهب لأي ارتفاع مستمر في الأسعار.

وتعليقا على البيانات، قالت وزارة المالية إن معدل التضخم تأثر بعوامل مؤقتة مثل الظروف الجوية السيئة، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، لكن الاتجاه العام للتباطؤ في الأسعار استمر.

وقفزت أسعار المنتجات البترولية، حسب القطاع، بنسبة 8.1% خلال الشهر، وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 10.5%، بينما ارتفعت أسعار الخدمات العامة بنسبة 0.5%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 3.3% على أساس سنوي، دون تغيير عن الشهر السابق.