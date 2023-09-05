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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حتى لا تحدث كارثة.. الرئيس السيسي يعارض وزير الصحة في هذا الأمر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق الرئيس السيسي على حديث وزير الصحة، قائلا:" قولت إن الإنجاب حرية كاملة للمواطن، ولكن يجب علينا أن ننظم تلك الحرية، حتى لا تتسبب في إحداث كارثة للبلد".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 :" لا أتفق في فكرة أعطاء الحرية المطلقة للإنجاب، وذلك لأن المجتمع والدولة هم من سيدفعوا ثمن هذه الحرية، متابعا: لأول مرة في تاريخ الصين تحقق تراجع في عدد السكان، وهو أمر تحقق على مدار سنوات، بسبب الإرادة والوعي.

واسترسل:" ممكن مواطن يجي يقولك مجتش عليا أني أنجب أكثر من 3 أو 4 أفراد..لأن المواطن لا يدرك مدى تأثير تلك المشكلة على أسرته وبلده".

وأكد على ان مشكلة الإسكان خطيرة ومن اسباب التحديات التي واجهناها خلال السنوات الماضية، خاصة خلال عام 2014، مؤكدا على أن الدولة حينها لم تحقق المطلوب نتيجة زيادة عدد السكان وقلة مواردها.

السيسي الرئيس السيسي عدد السكان مشكلة الإسكان المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

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