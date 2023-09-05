السيسي: مصر لديها فرصة كبيرة للتغلب على جميع التحديات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر قادرة على تجاوز كل التحديات التي تواجهها، مضيفاً أن مصر لديها فرصة كبيرة للتغلب على جميع التحديات التي تواجهها.

السيسي: الدولة المصرية أستطاعت بناء قواعد بيانات حقيقية خلال الـ5 سنوات الماضية

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في جلسة التحديات و الفرص ضمن المؤتمر العالمي للسكان و الصحة 2023، الذي انطلقت فعالياته اليوم، إن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة خلال العشر سنوات الماضية، و عملت بشكل متسارع للغاية في جميع المجالات للتغلب على الفروق الكبيرة لمعدلات النمو السكاني.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى، أن الدولة المصرية أستطاعت بناء قواعد بيانات حقيقية خلال الـ5 سنوات الماضية ، تمكن من رؤية الدولة المصرية بشكل متكامل.