السيسي يطالب المالية بضخ مبالغ معتبرة لتنظيم الأسرة.. تفاصيل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يطالب وزير المالية بالمساهمة الحقيقية برقم معتبر، في موضوع تنظيم الأسرة لأن ذلك سيعود على الدولة بالنفع.



وأضاف السيسي خلال المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، أن ما سيتم إنفاقه سيعود على المالية العامة للدولة، على المدي القريب.



وقبلها بدقائق فقد طالب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وزير المالية محمد معيط، بأن يتم اعتبار الخدمات الخاصة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ضمن الخدمات المعترف بها ضمن التأمين الصحي.

وكشف خلال المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تحدث مع وزير المالية عن هذا الأمر، وأنه في حالة ضم ذلك سيكون لها تأثير إيجابي".

وتابع: كل جنيه تنفقه الدولة، على تنظيم الأسرة يوفر 151 جنيها، منهم 74 في التعليم، 32 صحة، 28 المرافق، و الغذاء و المياه

وتدخل الرئيس السيسي قائلا :" انت هتدفع يا وزير المالية،.. مفيش ودخل في حالة ضحك شديد على الهواء".