عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يطالب المالية بضخ مبالغ معتبرة لتنظيم الأسرة.. تفاصيل

السيسي
السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يطالب وزير المالية  بالمساهمة الحقيقية برقم معتبر، في موضوع تنظيم الأسرة لأن ذلك سيعود على الدولة بالنفع.


وأضاف السيسي خلال المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، أن ما سيتم إنفاقه سيعود على المالية العامة للدولة، على المدي القريب.
 

وقبلها بدقائق  فقد طالب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وزير المالية محمد معيط، بأن يتم اعتبار الخدمات الخاصة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ضمن الخدمات المعترف بها ضمن التأمين الصحي.

وكشف خلال المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تحدث مع وزير المالية عن هذا الأمر، وأنه في حالة ضم ذلك سيكون لها تأثير إيجابي".

وتابع: كل جنيه تنفقه الدولة، على تنظيم الأسرة يوفر 151 جنيها، منهم 74 في التعليم، 32 صحة، 28 المرافق، و الغذاء و المياه

وتدخل الرئيس السيسي قائلا :" انت هتدفع يا وزير المالية،.. مفيش ودخل في حالة ضحك شديد على الهواء".

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25.9 مليار جنيه.. إجراءات جديدة من الحكومة بشأن الأجور والمرتبات

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

10 تريليونات جنيه.. السيسي: نعمل ثورة والدولة تخسر

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح

ترشيحاتنا

موعد الإعلان النهائي لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. بشرى بمؤشرات الحدود الدنيا للكليات

أوسوريو أمر باستبعاده ورحيله.. لاعب الزمالك يثير الجدل .. ماذا فعل؟

وزيرة الهجرة تستقبل سفير نيبال لبحث تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

مستنكرا موقف الأسد.. أردوغان يتحدث عن التطبيع مع سوريا

مدبولي: القارة الإفريقية تشهد زيادة وتيرة وحدة التداعيات السلبية المقترنة بالتغيرات المناخية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمنى الشباب يعود ومات بعدها بساعات .. صدمة لوفاة أستاذ جامعي بمصر

شاهد..فنانة برتغالية تبدع في بناء "جناح كعكة الزفاف" وهذا موقعه

بتفطر زبادي بالتوت..عمر أكبر دجاجة في العالم يثير العجب.. شاهد

نفذه بمدرسته.. تحدٍ جديد عبر تيك توك يتسبب في وفاة مفاجئة لأمريكي

فيديو

غضب نجوم الفن بسبب الأجور .. والمتحدة تؤكد: هناك محاولة لإثارة البلبلة

طردني من البيت وحرمنا من الفلوس.. تفاصيل اتهامات فاطمة السويركي لوالدها الملياردير |فيديوجراف

تراجع جديد في سعر الذهب وصدمة للدولار بالسوق السوداء | تفاصيل

دنيا عبد العزيز تستعد لتصوير "المداح 4".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ