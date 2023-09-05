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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة السكان الصربية : تعداد مواليدنا يتقلص عكس ما تشهده مصر

وزيرة رعاية الأسرة
وزيرة رعاية الأسرة والسكان بدولة صربيا

قالت وزيرة رعاية الأسرة والسكان بدولة صربيا، إن القضية الرئيسية وهدف مؤتمر المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية مهم للغاية،  لأنه يجمع بين العديد من الدول لمناقشة قضية مهمة وهي الصحة والسكان والتنمية.

وأضافت خلال كلمتها اليوم بالمؤتمر، بحضور الرئيس السيسي: “فى صربيا نشهد عكس هذه القصة التي تشهدها مصر بالنسبة لعدد السكان، ونشهد الآن إنخفاض فى النمو السكاني على مدي 5 عقود متتالية، وكل عام نواجه حقيقة واضحة أننا نتقلص عدديا كل عام، وحجم السكان يقل بصورة ملحوظة، وهذا الإنخفاض يقلقنا وهو محط إهتمام بلادنا ونري أنه تحديا كبير له تداعيات على مجتمعنا”.

وتابعت: “فى العام الماضي حاولنا تحسين نظام الرعاية الصحية، واستثمرنا فى البنية التحتية الصحية لتعزيز وتحسين صحة السكان، وخلال الثلاث سنوات الماضية قمنا بتوسيع نطاق البنية التحتية الصحية لكل تواكب الإحتياجات الخاصة بالسكان”.

وزيرة رعاية الأسرة السكان صربيا المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة حجم السكان

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