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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق مؤتمر حملة بشبابها بنادي الحوار الرياضي في الدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت فعاليات مؤتمر حملة بشبابها تحت شعار شباب بهوية وطنية، بمشاركة 150 عضوا من أعضاء برلمانى الطلائع والشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالدقهلية، وذلك بقاعة المؤتمرات بنادى الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة.

 

حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر  منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، و روض عبد الحليم الحنفي وكيل برلمان شباب مصر، و آلاء شبان رئيس الهيئة البرلمانية بمحافظة الدقهلية، و محمد ثروت عضو برلمان شباب مصر، و محمد ماهر عضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وفريق العمل بإدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

 

 وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمة لمنى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، رحبت فيها بالحضور وأعضاء برلمان الطلائع والشباب بالدقهلية، بالإضافة إلى بعض الحضور من مؤسسي "حملة بشبابها" اندرو أمجد و جون جورج من  محافظة بورسعيد، وماجد ميخائيل واحمد ناصر قنديل، وياسين أبو الفضل من محافظة قنا، كما تمنت التوفيق لحملة بشبابها فى توعية الشباب وتحفيزهم على المشاركة السياسية وشباب الدقهلية من الداعمين لحملة بشبابها بمحافظة الدقهلية.

 

كما تناولت وقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تعريف المشاركة السياسية للشباب، وهى الأنشطة الإرادية التي يزاولها أعضاء المجتمع بهدف اختيار حكامهم و ممثليهم ، والمساهمة في صنع السياسات والقرارات بشكل مباشر أو غير مباشر ، والمشاركة السياسية ليست مجرد التصويت في الانتخابات ، بل إنها بوجه عام اهتمام واضح من قبل المواطنين المهتمين بقضية القرار السياسي.

 

إضافة إلى أنواع المشاركة السياسية وهى التصويت في الانتخابات، والمشاركة في الحملات الانتخابية، والاهتمام بمتابعة الأمور السياسية، وحضور الندوات والمؤتمرات السياسية، والمناقشات السياسية، والإنخراط في عضوية الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني. مما يؤدي كل ذلك إلى تنمية هوية الشباب وتطوير قدراته، وترسيخ مبادئ الديمقراطية في السلوك العادي للشباب.

 

يأتي تنفيذ فعاليات مؤتمر حملة بشبابها بمحافظة الدقهلية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني.

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