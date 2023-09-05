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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم مسلح في بوركينا فاسو يسفر عن مقتل عشرات العسكريين

جيش بوركينا فاسو
جيش بوركينا فاسو

أعلنت السلطات في بوركينا فاسو اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 عن مقتل 53 عسكريا من الجيش في هجوم مسلح شنه متطرفون شمال البلاد.

وقالت هيئة الأركان العامة في جيش بوركينا فاسو، في بيان صحفي إن "53 مقاتلا من بينهم سبعة عشر جنديًا وستة وثلاثون متطوعا، ومساعدون مدنيون للجيش، فقدوا أرواحهم أثناء القتال" في 4 سبتمبر أثناء صد هجوم، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وأضاف البيان  أن الهجوم المسلح أسفر عن إصابة حوالي 30 شخصا، وأوضح الجيش أن "عمليات الرد" مكنت من "تحييد العديد من المهاجمين"، وأكد أن الوحدة التي تعرضت للهجوم تم نشرها "للسماح بإعادة توطين" السكان الذين يطاردهم المتطرفين.

هجوم مسلح في بوركينا فاسو هجوم مسلح جيش بوركينا فاسو

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