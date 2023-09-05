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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفسرة أحلام: الكوابيس هي مؤشر لوجود ألم جسدي.. وسبب عدم تذكر الحلم

صدى البلد

أكدت أمل يوسف، مفسرة الأحلام، أن معظم الكوابيس أثناء النوم تكون مؤشر لعطل أو ألم ما في الجسم.

وأوضحت أمل يوسف، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات" المذاع على شاشة "صدى البلد" من تقديم دينا رامز، أن الفرد إذا حلم بشيء مل يؤلمه بالحلم فذلك يكون تنبيه من الجسم على وجود ألم ما بالحقيقة.

سبب عدم تذكر الأحلام

ولفتت مفسرة الأحلام، إلى أن النوم بعد إجهاد و تعب يوم كامل و انشغال بال لا يؤدي إلى نوم عميق و بالتالي لا يتذكر الفرد ما يحلم به، معقبة: "كلنا بنحلم لكن معظم من لا يتذكرون أحلامهم يكونوا في درجة نوم عميق". 
  

الكوابيس مفسرة الأحلام النوم الأحلام عدم تذكر الأحلام

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