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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أهلي 2005 يفوز على بلدية المحلة بثمانية أهداف في افتتاح بطولة الجمهورية

صدى البلد

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 فوزًا كبيرًا على ضيفه بلدية المحلة، بثمانية أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في افتتاح بطولة الجمهورية للموسم الجديد 2023 – 2024.

افتتح أحمد خالد «كباكا» التسجيل للأهلي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وأضاف محمود لبيب الهدف الثاني برأسية رائعة إثر ركلة ركنية، وسجل عمرو خالد الهدف الثالث بتسديدة من داخل المنطقة، وأضاف محمد رأفت رابع الأهداف من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتقدم ٤ - صفر.

وخلال الشوط الثاني سجل محمد رأفت الهدف الخامس للأهلي والثاني له، وأضاف البديل عمر معوض الهدف السادس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وسجل عمرو خالد الهدف السابع للأهلي مسجلًا ثاني أهدافه في المباراة بتسديدة قوية، قبل أن يختتم محمد رأفت أهداف الأهلي بالهدف الثامن، والثالث له بتسديدة رائعة «على الطائر»، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 8 - صفر.

بدأ «أهلي ٢٠٠٥» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال

الدفاع: محمود لبيب - أحمد محمد عابدين - يوسف عبد الحفيظ - أمير علاء.

الوسط: أحمد خالد «كباكا» - أحمد وحيد - فارس خالد - عمرو خالد - محمد عبد الله.

الهجوم: محمد رأفت.

وشارك عمر معوض بدلًا من محمد عبد الله، ويوسف جمال بدلًا من أمير علاء، وسيف أيمن بدلًا من عمرو خالد، وحسام عادل بدلًا من يوسف عبد الحفيظ، وعبد الرحمن النحاس بدلًا من فارس خالد.

بهذا الفوز حصد «أهلي 2005» حامل اللقب أول ٣ نقاط في مشواره نحو الحفاظ على لقبه في البطولة، الذي توج به في الموسم الماضي قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 بالأهلي كلا من علاء عبده مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وتامر دسوقي مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني.

 

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 بلدية المحلة ملعب الأهلي بمدينة نصر بطولة الجمهورية أحمد خالد كباكا

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