بعد الانتقال له.. معلومات عن نادي ضمك فريق طارق حامد الجديد

أعلن نادي ضمك السعودي، الاثنين، عن تعاقده مع المحترف المصري طارق حامد، قادمًا من اتحاد جدة، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ضمك أكد التعاقد مع لاعب الزمالك السابق، بعقد لمدة موسمين، ليستمر حامد في دوري روشن السعودي، بعدما قاد الاتحاد للتتويج باللقب الموسم الماضي، بعد أداء مميز.

وفي هذا التقرير، نستعرض بعض المعلومات عن نادي ضمك، فريق طارق حامد الجديد.

– تأسس عام 1966 ويقع في مدينة خميس مشيط.

– مقره في الجنوب الغربي للملكة العربية السعودية.

– يرأس النادي المهندس. خالد آل مشعط ونائبه هو أ. ناصر بن علي محمد آل الشهراني

– يُعد من أبرز الأندية السعودية بمختلف الألعاب، خاصة ألعاب القوى، حيث أخرج النادي عددًا كبيرًا من أبطال المملكة في “أم الألعاب”.

– يُلقب بـ “فارس الجنوب”

– يلعب على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

– أفضل مركز له في دوري المحترفين السعودي، احتلال المركز الخامس في موسم 2021-2022.

– يُدرب الفريق في الوقت الحالي، المدرب الروماني كوزمين كونترا.

– تُقدر قيمة النادي التسويقية على موقع ترانسفير ماركت: 15.59 مليون يورو

– أبرز اللاعبين هو الكاميروني كيفن نكودو لاعب توتنهام هوتسبير السابق.