السكان بيدخلوا الشقة إزاي؟.. عمارة المحلة تثير الجدل على مواقع التواصل لسبب صادم|شاهد

أثارت عمارة المحلة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لها يوضح مساحتها وطريقة بنائها.

ويظهر في المقطع القصير الذي حصد مئات الآلاف من المشاهدات شاب يقوم بالتصوير من الجانب للعمارة يشرح كيفية بنائها ويوضح أنها رفيعة بشكل ملحوظ ومساحتها صغيرة جدًا.

وخلال المقطع القصير وصف الشاب العمارة أنها “مثل شريحة البيتزا” نظرًا لصغر حجمها وطريقة بنائها الغريب.

كما تساءل المتابعون: “السكان بيدخلوا الشقة إزاي؟” في نظرة مُستهجمة ومُستغربة لطريقة البناء المرتفع جدًا على هذه المساحة الضيقة.

وكانت العمارة محط أنظار متابعي المواقع منذ أسابيع حيث تداولوا صورها ومقاطع الفيديو لها على نطاق واسع كأغرب بناء مرتفع يمكن مشاهدته.