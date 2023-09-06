هل صلاة الفجر قبل الشروق بخمس دقائق كمن أداها في وقتها

على المسلم أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها؛ فقد قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا {النساء:103}. ويمكن أن يستعين على ذلك باتخاذ الأسباب كالمنبه وغيره، وقد قال بعض أهل العلم بوجوب اتخاذ الأسباب التي تعين النائم على الاستقاظ للصلاة في وقتها؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، وما أحيل عليه فيها.

فإذا استيقظت قبل خروج وقت الصلاة بزمن يسير، فعليك أن تبادري بالطهارة -الغسل، والوضوء- والصلاة على الفور فيما بقي من الوقت، سواء أدركت الصلاة فيما بقي منه، أم لم تدركيها إلا بعد خروجه، وهذا مذهب الجمهور، وهو الراجح، والفتوى المحال عليها فيها.



وإذا كنت قد دخلت في الصلاة قبل خروج وقتها بخمس دقائق، أو أي جزء من الوقت قبل طلوع الشمس، فإنك أدركت وقتها؛ فتصلينها بنية الأداء كبقية الصلوات؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح. متفق عليه.

وأما قضاء سنة الفجر فيكون بعد أداء الفرض، وإذا لم يبق من الوقت قبل الشروق ما يسعها معه، فيكون بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، أي بعد ربع ساعة تقريبا من وقت الشروق .



وقت صلاة الفجر

على المسلم أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها؛ فقد قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا {النساء:103}.

ويمكن أن يستعين على ذلك باتخاذ الأسباب كالمنبه وغيره، وقد قال بعض أهل العلم بوجوب اتخاذ الأسباب التي تعين النائم على الاستقاظ للصلاة في وقتها؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، وما أحيل عليه فيها.

فإذا استيقظت قبل خروج وقت الصلاة بزمن يسير، فعليك أن تبادري بالطهارة -الغسل، والوضوء- والصلاة على الفور فيما بقي من الوقت، سواء أدركت الصلاة فيما بقي منه، أم لم تدركيها إلا بعد خروجه، وهذا مذهب الجمهور، وهو الراجح، والفتوى المحال عليها فيها.

وإذا كنت قد دخلت في الصلاة قبل خروج وقتها بخمس دقائق، أو أي جزء من الوقت قبل طلوع الشمس، فإنك أدركت وقتها؛ فتصلينها بنية الأداء كبقية الصلوات؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، متفق عليه.

وأما قضاء سنة الفجر فيكون بعد أداء الفرض، وإذا لم يبق من الوقت قبل الشروق ما يسعها معه، فيكون بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، أي بعد ربع ساعة تقريبا من وقت الشروق .