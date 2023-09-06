الاتحاد السكندري يكشف حقيقة رحيل مابولولو إلى الأهلي

كشف محمد أحمد، عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري، تفاصيل العرض المقدم للأنجولي كريستوفر مابولولو، نجم الفريق السكندري.
وقال أحمد في تصريحات تلفزيونية: "هناك صفقات في الطريق للاتحاد السكندري، الفريق يقترب من إتمام التعاقد مع مهاجم أفريقي خلال الفترة المقبلة".
وتابع: "المهاجم سيكون غاني الجنسية، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة خلال الفترة المقبلة".
وواصل: "المهاجم الغاني سيكون تحت السن، ولن يكون بديلا للأنجولي كريستوفر مابولولو".
وأكمل: " اتخذنا قرارا بعدم التفريط في مابولولو رغم تلقينا عرضا ضخما من أحد السعودي للتعاقد معه، ولكن تم رفضه؛ نظرا للحاجة الفنية للاعب".
وأتم: "الأهلي لم يفاوض مابولولو خلال الفترة الماضية، ولن نفرط في اللاعب في الفترة الحالية".