الاتحاد السكندري يكشف حقيقة رحيل مابولولو إلى الأهلي

كشف محمد أحمد، عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري، تفاصيل العرض المقدم للأنجولي كريستوفر مابولولو، نجم الفريق السكندري.

وقال أحمد في تصريحات تلفزيونية: "هناك صفقات في الطريق للاتحاد السكندري، الفريق يقترب من إتمام التعاقد مع مهاجم أفريقي خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "المهاجم سيكون غاني الجنسية، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة خلال الفترة المقبلة".

وواصل: "المهاجم الغاني سيكون تحت السن، ولن يكون بديلا للأنجولي كريستوفر مابولولو".

وأكمل: " اتخذنا قرارا بعدم التفريط في مابولولو رغم تلقينا عرضا ضخما من أحد السعودي للتعاقد معه، ولكن تم رفضه؛ نظرا للحاجة الفنية للاعب".

وأتم: "الأهلي لم يفاوض مابولولو خلال الفترة الماضية، ولن نفرط في اللاعب في الفترة الحالية".