اندلاع اشتباكات.. الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين من عدة محاور ويُداهم المنازل

اقتحمت قوات الاحتلال، في هذه الأثناء من صباح اليوم الأربعاء، مخيم جنين، حيث قام الجيش الإسرائيلي بمداهمة عدة منازل.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في محيط مسجد محمود طوالبة، وكذلك منزل ابراهيم عيد نغنغية بحجة البحث عن نجله محمد أحد قادة المقاومة في مخيم جنين وهو شقيق شهيدين.



من جانبها، قالت سرايا القدس - كتيبة جنين: "مجاهدونا يكشفون أمر قوة خاصة على اطراف المخيم ويمطرونها بصليات من الرصاص."



وأضافت: "استهداف تعزيزات الاحتلال على شارع الناصرة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة".

في حين، أفادت صحيفة معاريف العبرية، بأن عملية الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين حاليًا، هدفها اعتقال فلسطينيين مطلوبين.