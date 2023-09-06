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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بأعجوبة.. إنقاذ 3 أشخاص بعد تعرضهم لهجمات متعددة لأسماك القرش بأستراليا

صدى البلد

تم إنقاذ ثلاثة أشخاص في بحر المرجان قبالة ساحل كيرنز، بعد أن تضرر اليخت الذي كانوا على متنه بسبب عدة هجمات لأسماك القرش. وقامت هيئة السلامة البحرية الأسترالية بتنسيق عملية الإنقاذ في وقت مبكر من صباح الأربعاء على بعد حوالي 835 كيلومترًا قبالة ساحل كيرنز، بعد تلقيها إشارة استغاثة.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال الطاقم، الذي كان في رحلة استكشافية حول العالم تسمى طريق المحيط الروسي، والتي كانوا يوثقونها عبر الإنترنت، إنهم تعرضوا لأول مرة لهجوم من أسماك القرش في 4 سبتمبر الجاري، تاركين "الأسطوانة" الخلفية اليسرى من تضرر يختهم القابل للنفخ الذي يبلغ طوله تسعة أمتار.

وجاء في منشور على حساب الطاقم على إنستجرام: "ونتيجة لذلك، غمرت المياه بالكامل تحت الماء"، حسبما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية.

في اليوم التالي، تعرض القارب للهجوم مرة أخرى من قبل أسماك القرش، مما أدى إلى إتلاف "البالون" الأيمن.

وفقًا للمنشور، بدأ القارب – المسمى تيون– في الغرق، وذلك عندما أرسل الطاقم إشارة استغاثة.

واستجابت هيئة السلامة البحرية الأسترالية لمنارة الراديو المسجلة في روسيا لتحديد موقع الطوارئ في الساعة 1.30 صباحًا. وتم العثور على ثلاثة أشخاص على متن القارب الذي غادر فانواتو وكان متجهًا إلى كيرنز.

تم إنقاذ الأشخاص الثلاثة - اثنان روسيان ومواطن فرنسي - بنجاح. وقال الطاقم على وسائل التواصل الاجتماعي إن السفينة المتجهة إلى شنجهاي وصلت بعد 45 دقيقة من إرسال نداء الاستغاثة.

انقاذ القرش هجمات الجارديان استراليا

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