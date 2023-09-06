اعتراف أوكراني.. القتال مع روسيا صعب جدًا بالجبهة الشرقية

قال أولكسندر سيرسكي قائد القوات البرية الأوكرانية اليوم الأربعاء إن الوضع على طول خط المواجهة الشرقي لا يزال صعبا والمهمة الرئيسية للقوات الأوكرانية هي ضمان وجود حركة دفاعية قوية ومنع خسارة المعاقل التي تم السيطرة عليها من الروس، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ونقلت القوات البرية عن سيرسكي قوله على تطبيق الرسائل تيليجرام: “العدو لا يتخلى عن خططه للوصول إلى المناطق الحدودية”.

ذكر "مهمتنا الرئيسية هي ضمان وجود دفاع موثوق وقوي، لمنع خسارة معاقلنا ومواقعنا في اتجاهي كوبيانسك وليمانسك، وكذلك المضي قدمًا بنجاح والوصول إلى الخطوط المحددة في اتجاه باخموت".

يأتي ذلك، فيما وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كييف، بحسب تقارير إعلامية صباح الأربعاء.



والزيارة، التي لم يعلن عنها مسبقا، هي الأولى التي يقوم بها بلينكن للعاصمة الأوكرانية منذ عام.



وذكرت رويترز أن بلينكن سيزور المدينة لمدة يومين ومن المتوقع أن يعلن عن حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية بقيمة تزيد عن مليار دولار.



ومن المتوقع أن يلتقي بالرئيس فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من إقالة زيلينسكي لوزير دفاعه هذا الأسبوع وسط عدد من فضائح الفساد المتعلقة بالمشتريات العسكرية، ومع استمرار الهجوم العسكري المضاد في أوكرانيا في جنوب شرق البلاد. وكثيرا ما نقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم انتقادهم للهجوم المضاد باعتباره بطيئا للغاية وسيئ التخطيط، الأمر الذي أثار حفيظة المسؤولين الأوكرانيين.



وفي الساعات التي سبقت وصول بلينكن، شنت روسيا موجة جديدة من الهجمات الجوية على كييف، حيث أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية صواريخ، حسبما زعم المسؤولون الأوكرانيون.

