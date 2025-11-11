كثافة ومشاركة واسعة.. إقبال لافت من كافة الأعمار والفئات بلجان العمرانية

​تشهد اللجان الانتخابية بمنطقة العمرانية، إقبالاً كثيفاً من الناخبين، وذلك للمشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب.

​وشهدت المقار الانتخابية توافداً لافتاً من مختلف الفئات والأعمار، حيث برزت مشاركة الشباب وكبار السن والسيدات، الذين حرصوا على التواجد بكثافة للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في السباق الانتخابي.

​وتسير العملية الانتخابية بانتظام وسلاسة وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية، تهدف إلى تسهيل عملية الاقتراع وضمان إدلاء الناخبين بأصواتهم بيسر وسهولة.

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار الاثنين والثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.