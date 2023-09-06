حماة الوطن: نؤيد الرئيس السيسي لما حققه لوطننا ولديننا

قال الشيخ أحمد تركي أمين أمانة الشئون الدينية بحزب حماة الوطن، إننا ندعو كافة المواطنين لتأييد وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لأن له دورا كبيرا في تشكيل الوعي المستنير وترسيخ الانتماء للوطن وتصحيح المفاهيم الخاطئة فكان اهتمام الرئيس السيسي في عهدة ببناء المساجد وصيانتها بشكل غير مسبوق وتأكيده دائما على دوله المواطنة والمساواة والعيش المشترك بمشاركة جميع المصريين.



وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أخذ علي عاتقة مواجهة الفكر الظلامي الذي لا يمت إلى الأديان السماوية بصلة من خلال الفكر الديني المستنير.



وأكد علي أن الرئيس السيسي استطاع خلال فترة حكمة أن يعيد بناء المواطن المصري وتنوير العقول وتحصينها من الأفكار الظلاميةالهدامة.

وإن ما قام به لتجديد الخطاب الديني جاء سعيا لتنقيته من الأفكار المغلوطة التي يستغلها البعض لتضليل أبناء الوطن واجتذابهم إلى طريق الظلام والتدمير.



وأشار إلى أن القيادة السياسية كانت حريصة علي مواجهة حروب الجيل الرابع المتطورة للغاية التي تعتمد على الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والتلاعب النفسي والعقلي بالشباب الذي استغله قوى الشر في تفكيك الدول وتقسيمها إلى دويلات بالإضافة إلى مواجهة الجماعات الإرهابية كداعش وغيرها من الجماعات التي زعزعت أمن واستقرار الدول في العالم.

وشدد علي أن حزب حماه الوطن من خلال كوادره المنتشرة في كل محافظات مصر سيعمل على تأييد وانتخاب الرئيس السيسي بقوة ويقين لا يفتر من أجل ما حققه لوطننا ولديننا.