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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتوفير «اليونيفورم».. مدير تعليم الإسكندرية يتفقد مبادرة تصنيع الزي المدرسي

جولة بمدرسة رشدي
جولة بمدرسة رشدي الصناعية بنات

تفقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية مدرسة رشدي الصناعية بنات التابعة لإدارة شرق التعليمية؛ لمتابعة مبادرة تصنيع الزي المدرسي بمدارس التعليم الفني بالمحافظة.

وكشف الدكتور عربي أبو زيد، في تصريحات خلال الزيارة التفقدية لمدرسة رشدي الصناعية، أن المديرية أطلقت المبادرة لتعزيز قدرة طلاب التعليم الفني على التصنيع بأفضل خامة وأحسن جودة.

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وأشار إلى تعاقد 600 مدرسة بالإسكندرية، سواء مدارس اللغات واللغات المتميزة والمدارس الحكومية بالمحافظة، لتصنيع الزي المدرسي لهم عبر المدارس الزخرفية وأقسام الخياطة والتطريز بالمدارس الفنية.

وأشار "أبوزيد" إلى أن هذه المبادرة تأتي لرفع التكلفة عن أولياء الأمور والتخفيف على الأسر المصرية، مؤكدًا أن هناك نقلة نوعية فى التعليم الفني بمحافظة الإسكندرية بفضل توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والفني، ودعم محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

الاسكندرية أحياء الإسكندرية التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي الزي المدرسي الزيارة التفقدية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

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