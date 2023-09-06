سوناك يهاجم فاجنر: خطر على الديمقراطية.. ورد غير متوقع للكرملين

قال ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، إن مجموعة فاجنر "تهدد الديمقراطية والحرية في جميع أنحاء العالم"، وفق ما ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

جاء تصريح سوناك، في وقت تستعد فيه الحكومة لحظر فاجنر باعتبارها منظمة إرهابية، مثلها في ذلك مثل داعش والجماعات الأخرى.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، سوناك، إن الشركة العسكرية الخاصة "أُطلق لها العنان" في جميع أنحاء العالم في عهد الرئيس فلاديمير بوتين ، حيث مارست "التعذيب والسرقة والهمجية".

وبعد أن طلب منه التعليق على قرار حكومة المملكة المتحدة، قال الكرملين اليوم، الأربعاء، إن مجموعة فاجنر غير موجودة من الناحية القانونية.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "لا يوجد شيء للتعليق عليه، وربما يمكن للمرء أن يضيف فقط أنه، من الناحية القانونية، لا توجد مثل هذه المجموعة".

