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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انطلاق المؤتمر الصحفي لفيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي| صور

فيلم ORIGIN
فيلم ORIGIN

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي لفيلم ORIGIN بحضور مخرجته الشهيرة آفا دوفيرناي، التي قدمت مسلسل نتفلكس الناجح والحائز على الجوائز When They See Us، ضمن فعاليات النسخة ٨٠ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

 

وحضرت آفا دوفيرناي المؤتمر الصحفي الخاص بفيلمها الجديد ORIGIN الذي نال إعجاب الجمهور في عرضه الأول بمهرجان فينيسيا مع مجموعة من صناع العمل، وغياب أبطاله في ظل استمرار إضراب هوليوود الشهير.

 

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تدور أحداث فيلم ORIGIN حول كاتبة شهيرة تمر في رحلة شخصية مؤثرة مع وفاة زوجها ووالدتها، وقرارها في استخدام حالتها النفسية في كتابة فيلم جديد حول أصول العنصرية في العالم، والخروج في رحلة إلى ألمانيا والهند لربط عدد من الأحداث العنصرية ببعضها، والعمل مقتبس من رواية حققت نجاحا كبيرا عقب نشرها عام ٢٠٢٠.


استقبلت مدينة فينيسيا الإيطالية يوم الأربعاء الماضي، نجوم الفن والسينما من جميع أنحاء العالم لحضور حفل افتتاح النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط أزمة كبيرة تعيشها الأوساط الفنية والمهرجانات العالمية بسبب استمرار إضراب هوليوود. 

 

تستمر فعاليات المهرجان في الفترة من ٣٠ أغسطس وحتى ٨ سبتمبر، وتضم لجنة تحكيم المهرجان كلا من المخرج مارتن ماكدونا، ولورا بويتراس، وجين كامبيون، وميا هانسن لوف، والممثل الفلسطيني صالح بكري، والمخرج الإيطالي جابرييل ماينيتي، والممثلة الصينية شو تشي.

فيلم ORIGIN
فيلم ORIGIN
فيلم ORIGIN
فيلم ORIGIN
فيلم ORIGIN
فيلم ORIGIN
فيلم ORIGIN
فيلم ORIGIN
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انطلاق المؤتمر الصحفي لفيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي| صور

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