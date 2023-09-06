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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الزقازيق تفوز بالمركز الأول بمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال 2023

صدى البلد

أكد الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق ، أن الجامعة  حصلت على المركز الأول بمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال ٢٠٢٣ على مستوى ٣٨ جامعة حكومية وخاصة ، والتى نظمتها الأكاديمية البحرية للعلوم بمدينة العلمين ، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

 

وتقدم " الدرندلى" بخالص التهنئة لفريقى جامعة الزقازيق المشاركين بالمسابقة ، والمشرفين على هذا الإنجاز المتميز ، مؤكدا أن هذا الفوز الذي أحرزته الجامعة هو نتاج جهود لإدارة الجامعة وسعيها لربط مخرجات التعليم والتعلم بسوق العمل، مما يهدف إلى المساهمة في نشر فكر العمل الحر ونشاط ريادة الأعمال مما يساهم في تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ .

 

وجاءت مشاركة الجامعة بمسابقة رالي ريادة الأعمال هذا العام تحت إشراف محمد متولى مدير عام رعاية الشباب بالجامعة ، كما أشرف على الفريقين المشاركين بالمسابقة كلا من الدكتور أكمل الكيلانى ، والدكتورة هاله فاروق.

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جدير بالذكر أن الفريقين المشاركين ويمثلان جامعة الزقازيق بالمسابقة من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات ، حيث يتكون الفريق الفائز بالمركز الأول بالمسابقة من الطالبين : إبراهيم أنور السادات إبراهيم علي ، وأبانوب فكري بدير جندي ميخائيل ، والذى حصل على ٧٠ ألف جنيه قيمة جائزة المركز الأول بمسابقة رالي ريادة الأعمال ، بينما يتكون فريق الجامعة الآخر من الطالبين  : جمال محمد عبده محمد عبده ، ورانا رمضان توفيق أحمد سعد ، والذى حصل على جائزة تشجيعية  من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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