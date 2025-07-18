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توجيهات من الصحة بـ تيسير إجراءات خدمة المواطنين في محافظة مطروح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توجيهات من الصحة بـ تيسير إجراءات خدمة المواطنين في محافظة مطروح

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، جولة تفقدية على مدار يومين للمنشآت الصحية بمحافظة مطروح، بمرافقة فريق إشرافي مركزي من قطاعي الطب الوقائي والرعاية الأولية، لمتابعة جودة الخدمات الصحية والتواصل مع الفرق الطبية والمواطنين.. وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

بدأت الجولة بزيارة مستشفى الضبعة المركزي، حيث تفقد أقسام الطوارئ، الرعاية المركزة، العمليات، ورعاية حديثي الولادة، وأوصى بإعادة تدريب الفريق الطبي على مكافحة العدوى والالتزام بمعايير صرف المضادات الحيوية، واستمع لآراء المواطنين الذين أشادوا بالخدمات، موجهاً بتجهيز سكن الأطباء الجديد. وفي مستشفى رأس الحكمة، اطمأن على توافر الأدوية، وأوصى بتدريب فنيي الأشعة واستغلال الأجهزة المتوفرة، مع ضمان طلب الأدوية قبل نفادها.

 تحسين الإشراف الطبي



كما زار مستشفى مطروح العام، متفقداً أقسام الطوارئ، الأشعة، الغسيل الكلوي، ورعاية القلب، ووجه بحل شكاوى المواطنين فوراً، مع متابعة دقيقة للحالات المرضية، مشدداً على تحسين الإشراف الطبي. وفي مستشفى الأطفال التخصصي، أشاد بالتزام الفريق الطبي وجودة الخدمات.

وتفقد نائب الوزير العيادة النموذجية للتأمين الصحي بمطروح، موجهاً بزيادة عدد الأطباء، تخصيص فريق لمتابعة الأمراض المزمنة، والإعلان عن مواعيد العمل بوضوح، مع تيسير إجراءات خدمة المواطنين. كما زار وحدة رعاية الأمومة والطفولة، مؤكداً على توافر الأدوية ومتابعة الحوامل والأطفال.

وفي ختام الجولة، ترأس نائب الوزير اجتماعين مع قيادات المديرية والمستشفيات، ناقش خلالهما السلبيات المرصودة، وأوصى بتوقيع جزاءات على فريق مكافحة العدوى بمستشفى سيدي براني ومدير الرعاية الأساسية بالضبعة لتقصيرهما، وصرف مكافآت للإدارات المتميزة كالترصد البيئي والمعامل. كما منح مهلة شهر ونصف لتلافي السلبيات، مع إعادة تقييم مركزي لاحق.

وأكد الدكتور قنديل حرص الوزارة على تقديم خدمات صحية متميزة، مشيداً بتحسن الأداء مقارنة بالزيارات السابقة، ومؤكداً استمرار التواصل مع المواطنين لضمان جودة الخدمات.

مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان المنشآت الصحية مطروح الرعاية الأولية

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