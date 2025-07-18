تفاصيل تتويج المصري عبد الرحمن سامح ببطولة العالم في الشطرنج تحت 12 عامًا

كشف اللاعب عبدالرحمن سامح، بكل العالم في الشطرنج تفاصيل تحقيقه إنجازا عالميا وتتويجه ببطولة كأس العالم للشطرنج للناشئين تحت 12 عامًا، والتي أقيمت بمدينة باتومي في جورجيا، بعد مشوار مليء بالتحديات أمام نخبة من أبرز المواهب العالمية.

وأكد عبدالرحمن سامح، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن المنافسات كانت شديدة الصعوبة، موضحًا أن المباراة النهائية ضد بطل الولايات المتحدة الأمريكية كانت الأصعب في مسيرته بالبطولة، لكنه تمكن من حسمها لصالحه ليحصد الميدالية الذهبية.

وأشار إلى أن طريقه نحو اللقب لم يكن مفروشًا بالورود، حيث لم يخض أي مباراة سهلة، مشددًا على أن أسرع مباراة خاضها خلال المنافسات استغرقت ثلاث ساعات كاملة، ما يعكس شدة المنافسة وتقارب المستويات بين المشاركين.

وكان قد نجح عبد الرحمن سامح، لاعب المنتخب المصري للشطرنج، في حصد الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للشطرنج تحت 12 عاما، وذلك بعد الفوز على بطلي أمريكا وروسيا خلال المنافسات المقامة في مدينة باتومي بدولة جورجيا.