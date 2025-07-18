البطل عبدالرحمن سامح يكشف عن طموحه العلمي رغم إنجازه العالمي في الشطرنج

قال عبدالرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج، إن طموحاته لا تقتصر على الرياضة فقط، بل تمتد إلى المجال العلمى، بالرغم تتويجه ببطولة العالم للشطرنج للناشئين تحت 12 عامًا.

وأضاف عبد الرحمن سامح، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنه يسعى لأن يصبح طبيبا عالميا في المستقبل، متابعا: أعمل بجد على تنظيم الوقت بين تدريباته المكثفة في الشطرنج ودراستي.

وأكد على أن حلمه العلمي لا يقل أهمية عن إنجازاته الرياضية، وأنه يسعى للتفوق في كلا المجالين.

وكان قد نجح عبد الرحمن سامح، لاعب المنتخب المصري للشطرنج، في حصد الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للشطرنج تحت 12 عاما، وذلك بعد الفوز على بطلي أمريكا وروسيا خلال المنافسات المقامة في مدينة باتومي بدولة جورجيا