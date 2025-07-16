بمشاركة 11 دولة.. مصر تواصل السيطرة على ألقاب مهرجان عدلي الدولي للشطرنج

تشهد منافسات مهرجان عدلي الدولي الثالث للشطرنج المقام في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، خلال الفترة من 11 إلى 18 يوليو الجاري، منافسات شرسة بين 470 لاعبا ولاعبة من 11 دولة للفوز بالمراكز الأولى بمشاركة أبطال العالم من مختلف دول العالم وسط صدارة مصرية حتى الآن في المنافسات البالغ إجمالي قيمة جوائزها أكثر من 350 ألف جنيه.

خلال منافسات أمس، الثلاثاء، تم إقامة 10 جولات في ذلك اليوم، حيث بدأت الجولة الأولى بمشاركة المصنف الأول الدولي حامد وفا، والدولي محمد عزت، و ديفيد جورج، حيث افتتحوا انتصاراتهم على حساب لاعبين ذوي تصنيف أقل، في بداية تقليدية، وحافظ الكبار على وتيرة الانتصارات مع بروز لاعبين مثل مينا وائل وبلال سعد من الفئات العمرية تحت 16 عامًا، بقدرات أربكت بعضًا من لاعبي التصنيف الدولي.

شهدت الجولة الثالثة سقوط الأستاذ الدولي محمد عزت في فخ التعادل، فيما واصل الثنائي حامد وفا وديفيد جورج الزحف نحو القمة، وفي الجولة الرابعة خسر المصنف الأول حامد وفا أمام أحمد عبد المنعم مع تألق مينا وائل وبلال سعد.

فيما كان عنوان الجولتين الخامسة والسادسة «تمرد الصغار»، حيث هزم هاني سيد نظيره ديفيد جورج على الطاولة الأولى في أكبر مفاجآت البطولة، فيما ظهر اسم مراد أيوب، البالغ من العمر 14 عامًا، بشكل مفاجئ، كما صعد إلى الساحة لاعبون غير مصنفين.

وفي منافسات الجولتين السابعة والثامنة، لم تعد الصدارة حكرًا على الأسماء الرنانة، حيث أنهى مينا وائل وفريد وجيه تحت 16 عامًا الجولة الثامنة في صدارة ترتيب البطولة برصيد 7.5 نقطة، متفوقين على نخبة من أساتذة اللعبة في المقابل، تراجعت حظوظ المصنفين الأوائل، مع خسارة المصنف الاول على البطولة الاستاذ الدولي حامد وفا وخروجه من دائرة المنافسة.

وفي الجولة التاسعة سيطر التعادل على اللاعبين المتصدرين مينا وائل وفريد وجيه على الطاولة الأولى، بينما حقق محمد عزت فوزًا حاسمًا على شريف أشرف، لتتشكل قمة مشتركة من ستة لاعبين: عزت، مينا، فريد، مراد، ديفيد جورج، وأحمد قنديل، برصيد 8 نقاط لكل منهم، ما جعل الجولة الأخيرة بمثابة نهائي مفتوح.

أما الجولة العاشرة فاز كل من ديفيد جورج، ومراد أيوب 14 عامًا، ومحمد عزت، ليصلوا إلى القمة برصيد 9 نقاط، ويحسم الترتيب النهائي باللجوء إلى نظام كسر التعادل جاءت النتائج النهائية حصول ديفيد جورج سمير البالغ من العمر 14 عامًا على المركز الأول برصيد 9 نقاط وكأس البطولة ومكافأة مالية قدرها 7 آلاف جنيه وفي المركز الثاني جاء مراد أيوب البالغ من العمر 14 عامًا برصيد 9 نقاط وجائزة مالية 5 آلاف جنيه وفي المركز الثالث الأستاذ الدولي محمد عزت برصيد 9 نقاط وجائزة مالية قدرها 4 آلاف جنيه.

شهدت المنافسات حتى الآن مفاجآت عديدة، حيث جاءت هيمنة صدارة البطولة من جانب ثلاثيًا يتكوّن من لاعبين تحت 14 و16 عامًا مثل مراد أيوب، ديفيد جورج، مينا وائل، فريد وجيه، وإياد الحسيني بعد التفوق على لاعبين دوليين لينتزعوا الصدارة.

وخلال المنافسات التي تقام مساء اليوم، الأربعاء، تنطلق بطولة المكفوفين بالتعاون مع الاتحاد المصري للمكفوفين، باستخدام أدوات خاصة رقع شطرنج مغناطيسية ولمس ثلاثي الأبعاد وأعرب أحمد عدلي عن فخره بهذه الفعالية قائلاً: «نستلهم من مبادئ اللجنة الأولمبية مفهوم الشمولية الشطرنج ليس حكرًا على أحد، بل هو مساحة متساوية للجميع».

كما تشهد البطولة مشاركة اللاعب المخضرم محمد زبيب، الفائز ببطولة المكفوفين في النسخة السابقة، وسط أجواء إنسانية مؤثرة، ودعم من المجتمع المحلي والمنظمات المعنية بحقوق ذوي الإعاقة.

وقال أحمد عدلي، بطل العالم للشباب والأستاذ الدولي الكبير : «لدينا أسماء مصرية باتت تتردد عالميًا مثل عبد الرحمن سامح بطل العالم تحت 10 سنوات والآن نشهد تفوقًا لافتًا من مينا وائل، ديفيد جورج، مراد أيوب، فريد وجيه، وغيرهم. هؤلاء لا يتعلمون اللعبة فقط، بل يكتبون تاريخها».

من جانبه، أكد مراد أصلانوف، المدير الإقليمي لـ روسآتوم الروسية الراعي الرسمي لمهرجان عدلي الدولي الثالث للشطرنج أن رعاية هذا الحدث نابع من إيمانها العميق بدور الرياضات الذهنية في تشكيل وعي الشباب، قائلاً: «الشطرنج ليس فقط رياضة، بل وسيلة لبناء جيل مفكر نؤمن برؤية تتقاطع فيها المعرفة، والمهارة، والمسؤولية الاجتماعية».

وأضاف أن هذا العام له معنى خاص في روسيا، حيث توافق مرور 80 سنة على بداية الصناعة النووية الروسية، وهذه مسيرة عالمية مبنية على الابتكار، والمسؤولية، والسلام، حيث تمت كتابة التاريخ بأيادي علماء ومهندسين ومفكرين آمنوا إن المعرفة بإمكانها تغيير العالم.

من جهته، صرّح الحكم الدولي ورئيس الطاقم التحكيمي الكابتن يوسف نادر أن نجاح التحكيم لبطولة يشارك فيها 470 لاعبًا عبر 10 جولات متتالية خلال يوم واحد ليس مجرد إنجاز تحكيمي، بل هو شهادة على احترافية الطاقم المصري المتكامل.

ويُختتم مهرجان عدلي الدولي الثالث للشطرنج مساء الجمعة المقبل الموافق 18 يوليو الجاري بحفل تكريم ضخم بحضور رسمي ودولي، حيث يتم توزيع الجوائز، وتكريم الجهات الداعمة، والإعلان عن النسخة الرابعة للمهرجان.