أبطال النور.. المكفوفون يتألقون في مهرجان عدلي للشطرنج باستاد القاهرة

شهد مهرجان عدلي الدولي الثالث للشطرنج تألق لافت في بطولة المكفوفين والمقامة في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 11 إلى 18 يوليو الجاري بمشاركة 470 لاعبا ولاعبة من 11 دولة بإجمالي جوائز بلغت أكثر من 350 ألف جنيه.

شارك في بطولة المكفوفين 8 لاعبين من مصر، إلى جانب اللاعب أحمد النوراني من السودان، في منافسة نُظمت على مجموعتين وأظهر اللاعبون مستوى استثنائياً من التركيز والمهارة، حيث شهدت المباريات لحظات تكتيكية وأجواء حماسية.

وضمت المنافسات لقاءً استثنائياً بين الأشقاء محمد أسامة ويوسف أسامة، في مواجهة عائلية مليئة بالتشويق. انتهت المباراة بتفوق محمد أسامة وتتويجه بطلاً للبطولة، بينما حل شقيقه يوسف في المركز الثاني، تلاهما محمد خيري في المركز الثالث. وجاء الترتيب النهائي لبطولة المكفوفين

وحصد محمد أسامة جائز المركز الأول وفي الوصافة شقيقه يوسف أسامة وفي المركز الثالث محمد خيري، وفي المركز الرابع السوداني أحمد النوراني، وفي المركز الخامس عمر سيد، وفي المركز السادس رجب محمد، وفي املركز السابع محمود ياسر، وفي المركز الثامن عبدالرحمن عبدالله وفي المركز التاسع يوسف ناجي.

من جانبه عبر أحمد عدلي، عن فخره العميق بـ «أبطال النور» قائلاً: «لقد كانوا بحق أبطال النور. هؤلاء اللاعبون الاستثنائيون أثبتوا أن الشطرنج لا يشترط النظر إلى رقعة الشطرنج، بل بالبصيرة والشغف والإرادة الفولاذية. إنهم مثال حي للعزيمة والإصرار، ويثبتون أن الشطرنج ليس مجرد لعبة، بل لغة عالمية تجمع القلوب وتتجاوز كل الحواجز والقيود. نحن فخورون بتقديم منصة تحتفي بمواهبهم الاستثنائية وتلهم الجميع».

أضاف أن الحدث بعداً إنسانياً عميقاً للمهرجان، حيث جذبت البطولة اهتمام واسع من الجمهور ونالت إشادة كبيرة لدورها البارز في تعزيز الدمج الاجتماعي والمساواة وقد تم تكريم الفائزين بحضور منى فؤاد، مديرة العلاقات العامة بروسأتوم الروسية، الراعي الرسمي للمهرجان، والتي لعبت دوراً محورياً في دعم هذا الحدث الاستثنائي.

أكدت منى فؤاد على الأهمية البالغة لدعم مثل هذه المبادرات الإنسانية، مشيرة إلى أن روسأتوم فخورة برعاية مهرجان يعزز القيم الإنسانية والرياضية النبيلة، ويسلط الضوء على قدرات أبطال النور الاستثنائية وهذا الدعم يعكس التزامنا الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية ودعم الرياضة للجميع بلا استثناء هذا الدعم المؤسسي عزز من مكانة المهرجان كمنصة رائدة تجمع بين التميز الرياضي والمسؤولية الاجتماعية.

وحضر المنافسات الأستاذ الدولي الكبير محمد المضيحكي، رئيس الاتحاد القطري للشطرنج والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للشطرنج، حيث تفقد المنافسات مبديا إعجابه الكبير بالتنظيم المحترف والأجواء الحماسية التي تسود المهرجان.

ويُختتم مهرجان عدلي الدولي الثالث للشطرنج مساء غدا الجمعة بحفل تكريم ضخم بحضور رسمي ودولي، حيث يتم توزيع الجوائز، وتكريم الجهات الداعمة، والإعلان عن النسخة الرابعة للمهرجان.