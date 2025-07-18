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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تتسلم جائزة الإنجاز في نظم المعلومات الجغرافية

وزيرة التنمية المحلية تتسلم الجائزة
وزيرة التنمية المحلية تتسلم الجائزة
ايمان البكش

تسلمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم جائزة "الإنجاز الخاص في نظم المعلومات الجغرافية" ” (Special Achievement in GIS Award – SAG Award) لعام 2025، والتي منحتها شركة Esri العالمية، الرائدة في مجال نظم المعلومات الجغرافية لوزارة التنمية المحلية خلال فعاليات المؤتمر الدولي لمستخدمي Esri المنعقد بمدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

سلم الجائزة لوزيرة التنمية المحلية ، جاك دانجرموند، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Esri العالمية وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي وعدد من ممثلى شركة (إزري) العالمية .

وجاء منح الجائزة للوزارة تقديرًا لإعدادها " أطلس المدن المصرية " ، وهو أول أطلس رقمي وخرائطي شامل يغطي كافة المحافظات والمراكز والقرى والمدن باستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية ، ويُعد الأطلس أحد الأدوات الاستراتيجية التي طورتها وزارة التنمية المحلية لدعم اتخاذ القرار التنموي، وتحديد أولويات الاستثمار المحلي، وتوجيه الجهود الحكومية بناءً على قاعدة بيانات مكانية موحدة ودقيقة.

ويمثل أطلس المدن المصرية طفرة حقيقية في مجال التخطيط المحلي، حيث يُتيح للقيادات التنفيذية رؤية مكانية واضحة وشاملة لكافة الإمكانات والتحديات على مستوى الدولة، مع عرض مرئي متكامل للمؤشرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية لكل منطقة.

وفي كلمتها خلال حفل تسليم الجائزة، أكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تؤمن بأن المدن هي الفاعل الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، وأن الإدارة المحلية القوية القائمة على البيانات الدقيقة هي المحرك الأساسي لتحقيق العدالة المكانية وتحسين جودة الحياة. وأضافت وزيرة التنمية المحلية  أن الأطلس يمثل طفرة حقيقية في دعم الحوكمة المحلية الذكية، من خلال توفير رؤية مكانية دقيقة وشاملة للقيادات التنفيذية، تساعد في ربط السياسات الوطنية بالمخططات المحلية بشكل مرن وفعال.

وأشارت د.منال عوض إلى أن هذا الإنجاز تحقق بأيدٍ مصرية بالكامل، وأن الأطلس يخدم مختلف مستويات الإدارة المحلية، ويُمثل الآن أداة تخطيطية فعالة تعتمد عليها الدولة في تخصيص الموارد وتوجيه الاستثمارات وفقًا لمعايير شفافة وعلمية.

كما أكدت د.منال عوض أن الوزارة تعمل على تحديث الأطلس بصفة دورية، وربطه بمنصات اتخاذ القرار ومشروعات التنمية في المحافظات ، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وفي كلمته خلال تسليم الجائزة، أشاد  جاك دانجرموند، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Esri، بالتجربة المصرية، واعتبر الأطلس مثالًا ملهمًا لاستخدام نظم المعلومات الجغرافية في بناء منظومة حكومية أكثر ذكاءً وكفاءة ، مؤكداً أن وزارة التنمية المحلية قدمت نموذجًا يُحتذى به في كيفية تسخير التكنولوجيا الجغرافية لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المتوازنة.

التنمية المحلية منال عوض جائزة المعلومات الجغرافية

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