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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض: تنفيذ 50 حملة تفتيش بـ 5 محافظات وفحص 32 شكوى

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، حول نتائج جهود القطاع خلال شهر يونيو 2025 ، لتحقيق الانضباط داخل وحدات الإدارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية .

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن فرق المتابعة بالقطاع قامت تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، خلال الشهر الماضي في تنفيذ 50 حملة تفتيشية (مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى للمواطنين) في 5 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية، وبورسعيد، شملت المرور على عدد من الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، وفحص مختلف محاور العمل المحلي.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية ، أن التقرير تضمن فحص 32 شكوى من المواطنين بشأن التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، الإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية، والبيئية، في عدد من الأحياء والمراكز من بينها: بولاق الدكرور، مركز ومدينة أوسيم، مركز ومدينة الحوامدية، أحياء المعادي، و الأميرية، و الوايلي، و الشرابية، و العجوزة، و عابدين، و مصر الجديدة، و باب الشعرية، و شرق مدينة نصر، و المقطم، و الدقي، و الأزبكية ، و غرب شبرا الخيمة وذلك لفحص كافة محاور التفتيش.

التنمية المحلية منال عوض التفتيش والمتابعة

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