بعد ارتفاع درجات الحرارة.. روشتة تحميك من ضربة الشمس

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد، تفعيل خطة وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري والإصابات بضربات الشمس، تزامناً مع موجة الحر، والتغيرات المناخية، حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من جاهزية المستشفيات واستعدادها لاستقبال حالات الإصابات بضربات الشمس والتعامل الجيد معها.

وأوضحت المديرية فى خطتها، أن أعراض ضربة الشمس تظهر فى صورة ارتفاع فى درجة حرارة الجسم، واحمرار فى الوجه مع جفاف فى الجلد والتهاب فى العين، وحدوث إجهاد عام يصاحبه صداع وتقلصات عضلية، ثم الشعور بدوار مع قيء وشعور بالهذيان يؤدى إلى فقدان الوعى مع سرعة فى النبض، وتنفس غير طبيعى وقد تظهر الأعراض بصورة فجائية، حيث يفقد الشخص وعيه من غير سابق إنذار،

وفى حالة حدوث الدوار أو فقدان الوعى، فيجب التوجه فوراً إلى أقرب مستشفى حميات، مع مراعاة أن نقص العرق يعنى احتياج الجسم للسوائل وخاصة أن زيادة احتمال الإصابة بضربات الشمس، قد تحدث نتيجة تعرض الشخص لطقس شديد الحرارة ورطب لفترة طويلة، والفئات الأكثر عرضة للإصابة هم الرضع، وصغار الأطفال، وكبار السن ( 65 سنة أو أكثر ) والمرضى المعرضون للتشنجات العصبية، والذين يعانون من أمراض مزمنة خاصة أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم، حيث يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة للوقاية من الإصابة بضربات الشمس.

ويقوم قطاع الصحة بنشر الثقافة الصحية بين المواطنين من خلال توجيههم باتخاذ الاحتياطات الآتية:

• الإكثار من شرب الماء أو السوائل بكمية كافية.

• عدم التواجد فى أماكن سيئة التهوية.

• ارتداء الملابس الفضفاضة الواسعة ذات الألوان الفاتحة وخاصة القطنية.

• عند الشعور بالتعب يجب الراحة فى مكان جيد التهوية والظل.

• تعرض الجسم لوسائل التبريد(تكييف / مروحة.).

• الاستحمام يومياً بماء فاتر.

• يفضل الامتناع عن المشى فى الشمس لمسافات طويلة.

• استعمال المظلة الشمسية أو القباعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس.

• إذا كان هناك شخص مصاب بارتفاع فى درجة الحرارة بسبب مرض معين يجب عليه الامتناع عن التعرض للشمس.

• يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة عدم التعرض للشمس الشديدة لأنهم أكثر الناس تعرضاً لضربة الشمس.

• يجب حماية الأطفال من اللعب فى فترات الحرارة الشديدة فهم أقل مقاومة من البالغين.

• الأخذ ببعض الإجراءات الأخرى مثل: شرب الماء بكثرة، والإقلال من تناول الشاى والقهوة لدورهما فى إدرار البول، مما يتسبب فى فقد الأملاح الهامة بالجسم، ويؤدى إلى الدوار والجفاف.

• الحرص على تناول الغذاء المتوازن الذى يشمل الفاكهة والخضروات، واستبدال العصائر بالماء، واستبدال الطعام المقلى بالمشويات، مع الإقلال من الحلويات والدهون.



اتخاذ بعض الاحتياطات أثناء القيادة والسفر مثل:

إخلاء السيارات من المواد الغازية، القداحات، المشروبات الغازية، العطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام

وفتح نوافذ السيارة بشكل بسيط (تنسيم)، وعدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، وتعبئة وقود السيارة فى الفترة المسائية، وعدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا فى السفر.



وتعد ضربة الشمس تعد من الطوارئ الطبية وتعد أهم أسباب الوفيات ( التى يمكن الوقاية منها )، حيث أن الانخفاض العاجل فى درجة حرارة الجسم الأساسية، هو الأساس فى علاج المصاب، حيث أن مدة ارتفاع درجة حرارة الجسم هى المحدد الأولى لعلاج المصاب، ويجب حجز المصاب فى المستشفى تحت المراقبة والمتابعة لمدة لا تقل عن 48 ساعة، لتجنب حدوث مضاعفات، وفى حال حدوث أى تغيرات طارئة يتم وضعه فى العناية المركزة تحت الإشراف الطبى المستمر.

ومن أن أهم الخطوات التى تعمل على خفض درجة حرارة المريض بشكل صحيح هى:

• يجب أن يتم العمل عليه فوراً وفى مكان الإصابة ( قبل الوصول إلى المستشفى ) حيث أن ذلك يحد من شدة المضاعفات المرتبطة بضربات الشمس وداخل المستشفى يجب على الأقل خفض درجة الحرارة لتصل إلى أقل من 39 درجة مئوية فى البداية ( بمعدل 0.2 درجة مئوية / دقيقة ) ثم الخفض التدريجى لدرجة الحرارة.

• تناول المشروبات باردة.

• راحة تامة.

• غسل الجسم بالكامل ( دش بارد ).

• غمر المريض فى حوض ماء بارد مع الحفاظ على آلية التنفس.

• تغطية المريض بملاءات مغمورة بالماء البارد.

• وضع كمادات الثلج تحت الإبطين وبين الفخذين.

• التواجد فى مكان مكيف الهواء.

• نزع ملابس المريض ورشه بالماء الفاتر وتركيز مروحة على جسد المريض للتخلص من الحرارة.

• التخلص من الملابس الضيقة المحيطة بالمريض أو إزالة ملابس المريض من قبل الفريق الصحى داخل المستشفى ويمكن ارتداء ملابس خفيفة، كما يجب عدم استخدام الماء المثلج حيث أن استخدام الثلج يتسبب فى الرجفة مما سيزيد من درجة حرارة الجسم الداخلية بل يتم استخدام الماء البارد.