أولى تعليق لأوميروف بعد موافقة البرلمان على توليه وزارة الدفاع الأوكرانية

أدلى رستم أوميروف، بأولى تعليقاته بعد أن صوت البرلمان الأوكراني لصالح الموافقة عليه كوزير للدفاع اليوم الأربعاء، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وذكر خلال منشور له على الفيسبوك:هدفنا الرئيسي هو النصر. وسوف أفعل كل ما هو ممكن وكل ما هو مستحيل من أجل تحقيق النصر لأوكرانيا "ـ

أضاف :" سنعمل على تحرير كل سنتيمتر من بلادنا وكل فرد من أفرادنا".

قبل تعيينه، كان أوميروف، الذي يتحدث الإنجليزية والتركية، يرأس صندوق أملاك الدولة، المعني بالخصخصة في أوكرانيا لـمدة عام تقريباً.

وكان له الفضل في قلب المؤسسة واستئناف الجهود لبيع الشركات المملوكة للدولة الخاسرة لمستثمري القطاع الخاص، على الرغم من الحرب.

