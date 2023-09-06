تخلص من قرح الفم.. أسبابها وكيفية علاجها

تقرحات الفم هي تقرحات صغيرة تتشكل على اللثة أو الشفاه أو اللسان أو الجزء الداخلي من الخدين أو سقف الفم. هناك الكثير من الأشياء المختلفة التي يمكن أن تسببها، بما في ذلك الإصابات الطفيفة والتغيرات الهرمونية والضغط النفسي. العديد من قرح الفم تختفي من تلقاء نفسها. والبعض الآخر قد يحتاج إلى العلاج، غالبًا ما تكون هذه القروح مؤلمة ويمكن أن تجعل الأكل والشرب والتحدث غير مريح. حسب موقع Cleveland clinic

• أنواع تقرحات الفم

هناك العديد من الأنواع المختلفة لتقرحات الفم وآفاته، بما في ذلك:

1- القروح القرحة (القرحة القلاعية). هذه هي أكثر أنواع تقرحات الفم شيوعًا. مقدمو الرعاية الصحية ليسوا متأكدين تمامًا من أسبابها أو سبب إصابة بعض الأشخاص بها أكثر من غيرهم. تشمل الأسباب الصدمة البسيطة (مثل عض خدك)، والأطعمة الحمضية، وحتى التوتر. عادة ما تكون القروح بيضاء أو صفراء مع وجود اللون الأحمر حول الحواف.

2- الحزاز المسطح عن طريق الفم. يمكن أن تسبب هذه الحالة طفحًا جلديًا مثيرًا للحكة وقروحًا بيضاء تشبه الدانتيل داخل فمك. الحزاز المسطح الفموي هو استجابة الجهاز المناعي ويؤثر بشكل شائع على النساء والأشخاص الذين تم تعيينهم كأنثى عند الولادة (AFAB) بعمر 50 عامًا أو أكبر.

3- الطلاوة. تسبب هذه الحالة ظهور بقع بيضاء أو رمادية داخل فمك. يتطور بسبب نمو الخلايا الزائد. يمكن أن يسبب ذلك التهيج المزمن الناتج عن التدخين أو مضغ التبغ..

4- الطلاوة الحمراء. الطلاوة الحمراء هي عرض آخر من أعراض التدخين أو مضغ التبغ. يعاني الأشخاص المصابون بالطلاوة الحمراء من بقع حمراء تظهر عادة خلف أسنانهم الأمامية السفلية أو تحت لسانهم. على عكس آفات الطلاوة، فإن بقع الطلاوة الحمراء عادة ما تكون سرطانية أو سابقة للسرطان.

5- القلاع الفموي. فرط نمو الخميرة تسمى المبيضات البيضاء يسبب هذه العدوى الفطرية داخل فمك.

6- سرطان الفم. يمكن أن تظهر آفات سرطان الفم على شكل تقرحات أو تقرحات بالفم حمراء أو بيضاء. هذه القروح لن تشفى من تلقاء نفسها. إذا كان لديك قرحة في الفم لم تختف بعد ثلاثة أسابيع، أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.



• الحالات الصحية المرتبطة بقرح الفم

1- نقص الفيتامينات.

2- الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية أو الفطرية.

3- مرض الاضطرابات الهضمية.

4- التهاب المفاصل التفاعلي.

5- مرض الذئبة.

• كيف تعالج قرحة الفم؟

1- استخدم غسولات الفم بدون وصفة طبية مثل Orajel أو Anbesol.

2- المراهم الستيرويدية مثل التريامسينولون.

3- اشرب الكثير من الماء.

4- مارس نظافة الفم الجيدة للحفاظ على نظافة فمك قدر الإمكان.

5- شطف فمك بالماء المالح الدافئ عدة مرات كل يوم.

6- تجنب الأطعمة الساخنة والحارة حتى تشفى القرحة.