تعليم الوادي الجديد تنظم ورش عمل تدريبية لتنمية مهارات مدرسي اللغة العربية

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التعليم بالوادى الجديد، تنفيذ ورش عمل تدريبية لتنمية وصقل مهارات معلمى اللغة العربية بمدارس التعليم الفنى بالإدارات التعليمية بالتنسيق مع إدارة التدريب وتوجيه عام اللغة العربية، وذلك في إطار الاهتمام باللغة العربية ومعلميها، وصقل وتنمية مهاراتهم المهنية .

وأشار عبد العزيز - فى بيان - إلي تدريب نخبة من موجهى اللغة العربية فى مدينة الإسكندرية من منطلق حرص وزارة التربية والتعليم على الإهتمام بالتنمية المهنية لمعلمى التعليم الفنى وما يترتب عليه من تحسين مستوى الطلاب في مهارة الكتابة والقراءة.