رغم البريكست.. بريطانيا تحاول الانضمام مجددًا إلى برنامج مع الاتحاد الأوروبي

أفادت وكالة "بلومبرج" البريطانية اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أعطى الضوء الأخضر لمسؤوليه لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يسمح لبريطانيا بإعادة الانضمام إلى برنامج هورايزون للبحث العلمي التابع للاتحاد الأوروبي.

وتتفاوض المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي بشأن العودة إلى هورايزون بعد أن قامت لندن وبروكسل بتسوية نزاعهما حول القواعد التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تحكم أيرلندا الشمالية في فبراير.

وكان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي أصبح ساريًا في يناير 2021 "صعباً" بالنسبة للخدمات المالية.

فيما تسعى المملكة المتحدة للانضمام إلى برنامج "هورايزون يوروب" لتبادل الأبحاث العلمية في الاتحاد الأوروبي والذي تبلغ ميزانيته 96 مليار يورو.

وتحسنت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة منذ التوقيع في مطلع مارس على "إطار وندسور" الذي يسمح بحريّة مرور البضائع الآتية من باقي أنحاء المملكة المتّحدة إلى إيرلندا الشمالية وغير المتجهة إلى إيرلندا وبالتالي إلى السوق الأوروبية الموحدة.

