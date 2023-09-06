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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد بيبو يشيد بمعسكر إعداد الأهلي في النمسا

صدى البلد

أشاد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الاهلي، بمعسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي أقيم على مدى الفترة الماضية في النمسا.

قال بيبو إن المعسكر الذي أقيم في النمسا نجح في تحقيق أهدافه بالنسبة للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، والذي كان يسعى من خلاله لتجهيز كل اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وأكد مدير الكرة بالنادي أن الجهاز الفني اطمأن على جميع اللاعبين خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وأشار إلى أن اللاعبين ظهروا في حالة تركيز شديدة، والتزام كامل طوال فترة المعسكر، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي عليهم في الموسم الجديد.

واختتم الأهلي معسكر الإعداد بالنمسا، بأداء آخر تدريباته الجماعية صباح اليوم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالنمسا.

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمس الثلاثاء أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

 

خالد بيبو بالنادي الأهلي النمسا المعسكر

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