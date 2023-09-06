رغم القبض عليه.. الاحتلال يعتقل والدة وشقيقة المشتبه فيه بعملية الطعن بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، والدة وشقيقة باسل عياد في بلدة جبل المكبر جنوب القدس، بعد أن اعتقلته في وقت سابق من اليوم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، شاب فلسطيني يبلغ من العمر (17 عاما) قرب باب الخليل، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة، وذلك بزعم تنفيذه عملية طعن.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ، أن هناك ثلاثة مستوطنين إسرائيليين أصيبوا وأحدهم جراحه خطيرة، في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني، بالقرب من باب الخليل في مدينة القدس المحتلة.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء إن رجلا إسرائيليا يبلغ من العمر 56 عاما أصيب بجروح خطيرة في هجوم القدس بعد تعرضه للطعن في الجزء العلوي من الجسم، كما أصيب سائح يبلغ من العمر 17 عاما بجروح طفيفة بعد إصابته بجرح سطحي في بطنه، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، أن عدد المصابين ارتفع إلى 3، أحدهم حالته خطيرة.

كما قالت الإذاعة العبرية، أن منفذ العملية مصاب بجروح، وحالته الصحية غير معروفة حتى الأن، وتم اعتقاله.